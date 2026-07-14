مفوض حقوق الإنسان: عودة القتال بين أميركا وإيران انتكاسة للمدنيين

رأى فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة، وحث على ضبط النفس.



وقال، في بيان، "عودة الأعمال القتالية على نطاق أوسع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران انتكاسة كبيرة للمدنيين في المنطقة وخارجها".



وأضاف: "فهي تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة".