الجيش الكويتي يعلن التصدي "لأهداف جوية معادية"

أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى "لأهداف جوية معادية" في أجواء البلاد، مع مواصلة إيران والولايات المتحدة تبادل الضربات في خضم تصعيد غير مسبوق بينهما منذ نيسان.



وأورد الجيش، في بيان نشر على منصة "إكس"، "تتصدى حاليا القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي".



ودعى السكان الى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".