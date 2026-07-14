الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مباحثات عراقية أميركية لجملة من الملفات في واشنطن

أخبار دولية
2026-07-14 | 11:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مباحثات عراقية أميركية لجملة من الملفات في واشنطن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مباحثات عراقية أميركية لجملة من الملفات في واشنطن

يناقش رئيس الوزراء العراقيّ علي فالح الزيدي مع الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب جملة في واشنطن جملة من الملفات أبرزها: الوجود الأميركيّ في العراق وتفكيك المجموعات المسلحة العراقية للحدّ من نفوذها وعلاقة العراق بإيران.

وتشمل المباحثات أيضًا تدريب القوّات العراقية وإدارة عائدات النفط بالدولار والاستثمارات، فيما تركز واشنطن على منع عودة تنظيم الدولة والحد من نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة

تأتي الزيارة وسط تجدد التصعيد مع إيران، وفرض ضغوط أميركية على بغداد لكبح الفصائل المدعومة من طهران. 

وتقول الحكومة العراقية إن الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم تتعلّق بالنفط والغاز، وباستقطاب شركات أميركية.
 
تلقى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب اتصالًا من دول مختلفة "قالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلًا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز".

وأكّد أنّ دول خليجية ستستثمر في بلاده، معربًا عن اعتقاده بأنّ هذا أفضل.

وقال: "لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يتقاضى رسومًا مقابل عبور المضيق".

وأضاف: "لا أؤيد فكرة فرض رسوم على استخدام مضيق هرمز".

وشدد على أنّه إذا احتاج العراق إلى الحماية "فأميركا موجودة".

أمّا رئيس الوزراء العراقيّ فأكّد من جهته أنّ بعد 30 أيلو لن يسمح بحمل أي جهة للسلاح خارج مؤسسات الدولة.

وقال: "لدي قرار بحصر السلاح في يد الدولة".
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

عراقية

أميركية

لجملة

الملفات

واشنطن

LBCI التالي
الجيش الكويتي يعلن التصدي "لأهداف جوية معادية"
مفوض حقوق الإنسان: عودة القتال بين أميركا وإيران انتكاسة للمدنيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-23

معلومات للـLBCI: الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيترأس جزءاً من المباحثات اللبنانية الاسرائيلية المباشرة في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
2026-06-20

مباحثات دبلوماسية تحضيرية في سويسرا محورها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-08

لبنان في واشنطن للاجتماع مع اسرائيل حول هذه الملفات..

LBCI
خبر عاجل
2026-06-02

بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل ستسقط إسبانيا المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية... التفاصيل من روما

LBCI
أخبار دولية
11:59

الجيش الكويتي يعلن التصدي "لأهداف جوية معادية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-24

نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي عبر إكس: الوصول للمواقع النووية التي تعرضت لهجمات وللمواد النووية "سيتم بحثه وحله فقط في إطار اتفاق نهائي" مع الولايات المتحدة

LBCI
فنّ
2026-07-13

فارق الحياة محاطًا بعائلته... وفاة نجم هوليوودي عن 78 عامًا

LBCI
أخبار دولية
15:09

الحوثيون يعلنون استهداف مطار في جنوب السعودية ردا على استهداف مطار صنعاء

LBCI
أخبار دولية
2026-07-12

سلطنة عُمان تستنكر القصف الذي استهدف أراضيها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مدرب نادي الحكمة يعلّق على مواجهة فرنسا واسبانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل ستسقط إسبانيا المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

المشهد من beirut sports festival

LBCI
أخبار لبنان
13:34

"همسات الكثبان": عرضُ أزياء للمصمم اللبنانيّ طوني ورد في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في قصر الصنوبر في بيروت إحتفال بمناسبة العيد الوطنيّ الفرنسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"دولتي"... خطوة جديدة نحو الحكومة الرقمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطوات تأسيسة مهمة للتعاون الاقتصاديّ اللبنانيّ السوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بين العفو العام والإعدام... مجلس النواب أمام اختبار التسويات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية... التفاصيل من روما

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:05

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
03:37

إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق

LBCI
حال الطقس
01:10

لا موجات حرّ في المدى القريب... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:52

بري لـ"الجمهورية": "خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكّتوني بإنجاز فعلي وليس وهمياً"... "أنا ما شفت شي بعد"

LBCI
أخبار دولية
08:11

إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
01:37

بعد إعلانه استهداف قاعدة جوية أميركية بالأردن... الحرس الثوري الإيراني يحث الشعب الأردني على إزالة القواعد الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
01:49

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة في الجنوب...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More