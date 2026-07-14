مباحثات عراقية أميركية لجملة من الملفات في واشنطن

يناقش رئيس الوزراء العراقيّ علي فالح الزيدي مع الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب جملة في واشنطن جملة من الملفات أبرزها: الوجود الأميركيّ في العراق وتفكيك المجموعات المسلحة العراقية للحدّ من نفوذها وعلاقة العراق بإيران.



وتشمل المباحثات أيضًا تدريب القوّات العراقية وإدارة عائدات النفط بالدولار والاستثمارات، فيما تركز واشنطن على منع عودة تنظيم الدولة والحد من نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة



تأتي الزيارة وسط تجدد التصعيد مع إيران، وفرض ضغوط أميركية على بغداد لكبح الفصائل المدعومة من طهران.



وتقول الحكومة العراقية إن الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم تتعلّق بالنفط والغاز، وباستقطاب شركات أميركية.