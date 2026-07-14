الحرس الثوريّ الإيراني استهدف مخازن أسلحة تابعة لأميركا في البحرين والكويت

استهدف الحرس الثوريّ الإيراني مخازن أسلحة تابعة لأميركا في البحرين والكويت.وقال: "ما دام الشر الأميركيّ في المنطقة باقيا فلن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط والغاز".ولفت إلى أنّ "الاعتداءات" الأميركية لن تسفر عن أي نتيجة سوى تأخير فتح مضيق هرمز.