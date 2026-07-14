مسؤول أميركيّ لرويترز: القوات الأميركية نفذت غارات إضافية على أهداف عسكرية في إيران

أبلغ مسؤول أميركيّ رويترز بأن القوات الأميركية نفذت غارات إضافية على أهداف عسكرية في إيران للقضاء على "التهديدات الناشئة".



وقال إنّ عدد الغارات الإضافية كان محدودًا.



وأعلن الجيش الأميركيّ أنّ الولايات المتحدة نفذت موجة هجمات واسعة النطاق في 13 تموز استهدفت أنظمة الدفاع الساحليّ ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن القدرات البحرية في مواقع متفرقة في إيران، من بينها بوشهر وشاه بهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس.