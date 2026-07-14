أميركا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

تفرض أميركا عقوبات جديدة متعلقة بإيران، وفق ما أعلن موقع وزارة الخزانة.



وأعلن الموقع أنّ أميركا تصدر ترخيصًا عامًا متعلقًا بإيران، موضحة أنّه يسمح بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات معينة وتفريغ شحنات تشمل أشخاصًا أو سفنًا معينة تم حظرها في 14 تموز.