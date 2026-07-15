الجيش الأردني يعلن إسقاط ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة

أعلن الجيش الأردني، في بيان، أن دفاعاته الجوية أسقطت فجر الأربعاء ثلاثة صواريخ بالستية أطلقت من إيران، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم (الأربعاء)، ثلاثة صواريخ بالستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية".

وأكد أنها " لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وتؤكد عمّان أن الأردن لا يضم قواعد أجنبية، الا أن قوات محدودة من دول عدة تنتشر في بعض قواعد الجيش الاردني بموجب اتفاقات تعاون وتدريب.