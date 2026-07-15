الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو الديموقراطية أكبر ممّا هو معلن

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية قد يكون أكبر بما يصل إلى أربعة أضعاف من الأرقام الرسمية المعلنة.



وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى إصابة أكثر من 1960 شخصا في الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 700 منذ اكتشافه قبل شهرين.

لكن المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية شيكوي إيهيكويزو قال لصحافيين في جنيف إن نماذج المنظمة تشير إلى أن "حجم التفشي يبلغ ما لا يقل عن ضعفي إلى أربعة أضعاف عدد الحالات التي تم اكتشافها".

وأضاف "أصبح هذا الآن ثالث أكبر تفش للفيروس على الإطلاق".