3 قتلى في هجمات روسية على سفن تجارية قبالة أوكرانيا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت سفينة تجارية في جنوب أوكرانيا وسفينتين أخريين في البحر الأسود، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني.



وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا أوليه كيبر إن "العدو شنّ مساء هجوما جديدا على البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا. وخلال الهجوم، أصابت طائرة مسيّرة معادية سفينة مدنية ترفع علم جزر مارشال".

وأضاف، في منشور على قناته على تلغرام، ”اندلع حريق على متن السفينة. وللأسف، قُتل شخصان".

وكان كيبر أعلن في وقت سابق أن سفينتين تجاريتين ترفعان علمَي تنزانيا وليبيريا وتبحران في البحر الأسود تعرّضتا أيضا لهجمات "قتل نتيجتها ربّان إحدى السفينتين"، فيما أصيب ثلاثة من أفراد الطاقم، وعددهم 11.

وأوضح أن السفينتين المستهدفتَين في البحر الأسود كانتا تبحران عبر الممرات المخصصة لتصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرا الى أن "كل واحدة من هذه الضربات العدائية تمثّل جريمة حرب بحق المدنيين والملاحة المدنية والأمن الغذائي العالمي".