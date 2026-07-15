فون دير لايين تعلن شراكة أوروبية أوكرانية لتعزيز إنتاج المسيّرات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء في كييف إبرام شراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة.



وقالت فون دير لايين بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "ما نوقّعه اليوم هو اتفاقنا الخاص بالطائرات المسيّرة".



وأضافت أن "هذا الاتفاق سيجمع بين الابتكار الأوكراني والقوة الصناعية الأوروبية"، من دون الكشف عن قيمته.



وطوّرت أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022 خبرة واسعة ومعترفا بها في مجال الطائرات المسيّرة.



وقالت فون دير لايين "علينا الاستفادة من ذلك معا".



وأوضحت أن الهدف هو الجمع بين هذه الخبرة التي "اختُبرت ميدانيا" و"القدرات التكنولوجية والصناعية الهائلة" للاتحاد الأوروبي.



وأضافت "لدينا مواقع إنتاج آمنة يمكنها المساهمة في زيادة الكميات"، مؤكدة أن "رسالتنا واضحة مع هذا الاتفاق: حان وقت الاستثمار في أوكرانيا، لأن ذلك يعني الاستثمار في أوروبا وفي أمننا المشترك".



من جهته، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تنتج حاليا نحو عشرة ملايين طائرة مسيّرة سنويا، بينها طائرات بعيدة المدى، وتسعى إلى مضاعفة هذا العدد.



وسبق لكييف أن وقّعت اتفاقات عدة في مجال الطائرات المسيّرة مع دول بينها قطر والسعودية، في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط.



كما يجري إعداد اتفاقات أخرى، خصوصا مع ألمانيا والنروج وفنلندا وكندا.