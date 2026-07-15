الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سانشيز: رفع الضوابط الحدودية مع جبل طارق يطوي "جرحا مفتوحا"
أخبار دولية
2026-07-15 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سانشيز: رفع الضوابط الحدودية مع جبل طارق يطوي "جرحا مفتوحا"
اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء أن رفع الضوابط الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق طوى صفحة "جرح مفتوح"، وذلك مع دخول اتفاق يتيح حرية الحركة التنقل عبر الحدود حيّز التنفيذ.
وقال سانشيز أثناء مراسم لمناسبة تفكيك السياج المعدني ونقاط العبور التي كانت تفصل بلدة لا يينا دي لا كونسيبسيون الإسبانية عن الأرض البريطانية إن انتهاء عمليات التفتيش الروتينية عند الحدود يمثّل لحظة تاريخية.
وأفاد الزعيم الاشتراكي "على مدى عقود، كان السياج الحدودي جرحا مفتوحا بالنسبة لآلاف العمال الذين يعبرون كل يوم".
وأضاف "اليوم نكتب التاريخ، تاريخ جيّد، لأن آخر جدار في أوروبا القاريّة ينهار اليوم"، مشيرا إلى أن الاتفاق يفتح المجال أمام "حقبة جديدة" لازدهار المنطقة بشكل مشترك.
وجاءت المراسم التي حضرها رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو بعد دخول اتفاق إلغاء الضوابط الحدودية بين إسبانيا والجيب البريطاني حيّز التنفيذ عند منتصف الليل.
أخبار دولية
الضوابط
الحدودية
"جرحا
مفتوحا"
التالي
رفض روسيّ على نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا
فون دير لايين تعلن شراكة أوروبية أوكرانية لتعزيز إنتاج المسيّرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-30
سانشيز يتهم إسرائيل بـ"انتهاك القانون الدولي مجددا" بعد اعتراض "أسطول الصمود"
آخر الأخبار
2026-04-30
سانشيز يتهم إسرائيل بـ"انتهاك القانون الدولي مجددا" بعد اعتراض "أسطول الصمود"
0
أخبار دولية
2026-07-14
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة رسمية بشأن وضع منطقة جبل طارق
أخبار دولية
2026-07-14
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة رسمية بشأن وضع منطقة جبل طارق
0
أمن وقضاء
2026-04-25
"كاريتاس" نظمت قافلة مساعدات إلى القرى الحدودية بمواكبة السفير البابوي
أمن وقضاء
2026-04-25
"كاريتاس" نظمت قافلة مساعدات إلى القرى الحدودية بمواكبة السفير البابوي
0
صحف اليوم
2026-07-02
بري لـ"الديار": "اتفاق الإطار" اتفاق فتنة... وباب التسوية لا يزال مفتوحاً
صحف اليوم
2026-07-02
بري لـ"الديار": "اتفاق الإطار" اتفاق فتنة... وباب التسوية لا يزال مفتوحاً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:02
سماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأميركية في أربيل
أخبار دولية
15:02
سماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأميركية في أربيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-07-14
تحذير رقمي... رقم هاتفك قد يفتح الباب أمام سرقة حساباتك وأموالك
علوم وتكنولوجيا
2026-07-14
تحذير رقمي... رقم هاتفك قد يفتح الباب أمام سرقة حساباتك وأموالك
0
منوعات
2026-01-04
رودولف هلال يتوَّج "الإعلامي الأميز عربيًا" لعام 2025
منوعات
2026-01-04
رودولف هلال يتوَّج "الإعلامي الأميز عربيًا" لعام 2025
0
أمن وقضاء
2026-02-26
"الريجي" تضبط ورشة تصنيع لتزوير المعسّل في بعلبك
أمن وقضاء
2026-02-26
"الريجي" تضبط ورشة تصنيع لتزوير المعسّل في بعلبك
0
علوم وتكنولوجيا
2026-04-21
قضية "اكس" في باريس تابع... إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات
علوم وتكنولوجيا
2026-04-21
قضية "اكس" في باريس تابع... إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
تقارير نشرة الاخبار
14:27
مفاوضات روما انتهت بإعلان الاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ المناطق التجريبية
0
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
أخبار لبنان
14:05
الحجار: أولوية الدولة اللبنانية تكمن في تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل تحرم انكلترا الارجنتين من الدفاع عن اللقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الأنظار تتجه نحو الظاهرة الاسبانية لامين يامال...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إسبانيا حققت ما لم يكن في الحسبان وأطاحت بالفريق الافضل في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
واجهة بيروت البحرية: اللبنانيون في ترقّب لمواجهة الارجنتين وانكلترا
0
عالم الطبخ
13:31
لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
13:31
لفائف العجين باللحم والجبنة... وصفة غنية بالنكهات مع الشيف حنا طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين لبنان وسوريا الاقتصاد أهم من السياسية… وزيارة الوفد الاقتصاديّ اللبنانيّ تطلق عجلة الاستثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول
تقارير نشرة الاخبار
13:16
جيل Z الجيل الأقل استهلاكًا للكحول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
أمن وقضاء
13:47
الجيش ينعى الجندي الشهيد باتريك بيكاريان بعد تسلّم جثمانه من الصليب الأحمر
2
رياضة
05:21
مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط
رياضة
05:21
مبابي يفقد أعصابه بعد الخروج... وشتيمة على الهواء تكشف حجم الإحباط
3
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
فانات المازوت… ملف قديم يعود إلى الواجهة
4
اسرار
23:47
أسرار الصحف 15-7-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 15-7-2026
5
أخبار لبنان
08:08
المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر
أخبار لبنان
08:08
المحكمة العسكرية توافق على رفع منع السفر عن فضل شاكر
6
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
أخبار لبنان
12:24
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
7
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
خبر عاجل
11:53
ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني
8
صحف اليوم
00:05
طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:05
طرح أميركي لحلّ وسط في ملف "المناطق التجريبية" (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More