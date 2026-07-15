"شاب وسيم"... لكن القصة أكبر بكثير بين العراق وأميركا

قاليباف: نحن في حرب وجودية مع أميركا

قاليباف: نحن في حرب وجودية مع أميركا

البيت الأبيض يدرس تمديدًا آخر للإعفاءات التي تسمح للسفن الأجنبية بنقل بضائع بين الموانئ الأميركية