قاليباف: نحن في حرب وجودية مع أميركا

أكّد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أنّ إيران في حرب وجودية مع أميركا “لا يقتصر هدفها على إسقاط النظام الإيرانيّ بل يشمل أيضا تفتيت البلاد”.

أكّد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أنّ إيران في حرب وجودية مع أميركا “لا يقتصر هدفها على إسقاط النظام الإيرانيّ بل يشمل أيضا تفتيت البلاد”.