سماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأميركية في أربيل

أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأميركية في مدينة أربيل مركز إقليم كردستان في شمال العراق.

وأشار المراسلون الى تفعيل الدفاعات الجوية في محيط القنصلية التي سبق أن تعرضت لهجمات عدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.

وشوهدت طائرات مسيّرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية، وسط دوي انفجارات وتصاعد الدخان.

لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي إلى واشنطن، حيث التقى الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.