الجيش الأميركي: إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران

أعلن الجيش الأميركي في وقت متأخر أمس الأربعاء أنه أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وشملت أهدافها مدينة بندر عباس، وهي المدينة الساحلية الرئيسية في إيران على مضيق هرمز.