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إسلام آباد تحضّ الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات
أخبار دولية
2026-07-16 | 03:27
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إسلام آباد تحضّ الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات
دعت باكستان الخميس الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلام آباد.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للصحافة أنه "على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة".
أخبار دولية
الولايات
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وإيران
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المحادثات
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