كاتس أبلغ هيغسيث بأن إسرائيل ستبقي قواتها في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس نظيره الأميركيّ بيت هيغسيث بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في "المناطق الأمنية" التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة.



وأكد كاتس لهيغسيث خلال محادثة بينهما ليلا "عزم إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان لحماية حدود اسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود من تهديدات القوات الجهادية"، وفق بيان صادر عن مكتب الوزير الإسرائيلي.



ويكرر القادة الإسرائيليون الحديث عن هذه "المناطق الأمنية" التي ما زالت حدودها غير واضحة، والواقعة قرب حدود إسرائيل.



وقال البيان الصادر عن مكتب كاتس: "لم نطلب قط من الولايات المتحدة العمل نيابة عنا على طول حدودنا".



وأضاف: "نحن مصممون على الدفاع عن سكان إسرائيل ضد أي تهديد، وهذا تحديدا ما نعتزم القيام به".