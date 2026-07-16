مسيرة تستهدف سفينة قبالة ميناء نفطي ضمن المياه الإقليمية العراقية

استهدفت طائرة مسيّرة سفينة قرب ميناء البصرة النفطي في جنوب العراق الخميس، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.



وقال المصدر إن السفينة كانت "محملة بسيارات من طراز أميركي" قادمة من الإمارات، وتعرضت للقصف قرب منصات تحميل النفط في المياه الإقليمية العراقية.



من جهته، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي إن تحقيقا يجري لمعرفة "مدى صحة" معلومات متداولة بشأن "سقوط جسم قريب من إحدى الناقلات".