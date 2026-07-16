زيلينسكي يدعو إلى وحدة الجيش بعد احتجاجات على استقالة وزير الدفاع الأوكراني

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "الوحدة" داخل قيادة الجيش، وسط انتقادات طالته على خلفية إستقالة وزير الدفاع المعروف بشعبيته إثر خلافات مع القائد العام للقوات المسلحة.



وقال زيلينسكي، متحدثا عن الخلاف بين وزير الدفاع المُقال ميخايلو فيدوروف وقائد الجيش أولكسندر سيرسكي: "بصراحة، لا ينبغي لرئيس تخوض بلاده حربا أن يضطر إلى الاختيار في ظروف مماثلة"، مضيفا "أرغب بشدة في تحقيق الوحدة".