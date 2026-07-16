ماكرون يتعهد بعدم التهاون مع مفتعلي حرائق الغابات

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم التهاون مع مفتعلي حرائق الغابات، فيما أتت النيران على آلاف الهكتارات في أنحاء البلاد.



وأوقف عشرات الأشخاص في أنحاء فرنسا بتهمة إشعال حرائق، سواء عمدا أو عن طريق الخطأ، في خضم موجات حر شديدة ومتكررة منذ أيار فاقمت الجفاف.



وطاولت الحرائق 35 ألف هكتار، وهي مساحة تفوق ما سُجّل خلال موسم الحرائق لعام 2025 بأكمله، وفقا للسلطات.



وأشار الرئيس إيمانويل ماكرون الى أن فرنسا "لم تشهد هذا العدد الكبير من الحرائق في أنحاء البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، وذلك خلال زيارة لغابة فونتينبلو التاريخية قرب باريس التي تضرر أكثر من 2000 هكتار من مساحتها جراء الحرائق منذ الخامس من تموز.



وقال ماكرون: "هنا، كما هي الحال في كل مكان آخر في فرنسا، لن يكون هناك أي تساهل" مع مفتعلي الحرائق "لأن أراضينا الوطنية تتعرض للهجوم، بطبيعة الحال، في كل مرة يندلع فيها حريق".



واضطر حوالى ألف من السكان إلى مغادرة منازلهم مع انتشار الحرائق في الغابة الواقعة على مسافة نحو 60 كيلومترا جنوب شرق باريس، في حريق نادر من نوعه في شمال فرنسا.



وأوقف ستة أشخاص على خلفية حريق فونتينبلو بحلول الأربعاء، في حين يواصل الإطفائيون جهودهم لإخماد النيران.



كما أعلن ماكرون حملة لجمع التبرعات بهدف إعادة تأهيل الغابة وحمايتها، وهي محمية مصنفة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.