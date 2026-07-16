ضربات أميركية تستهدف محيط جزيرة قشم الإيرانية

أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن الولايات المتحدة شنّت ضربات في محيط جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز، في ظل تجدد الحرب بين واشنطن وطهران.



ونقلت وكالة أنباء فارس عن السلطات المحلية وقوع "ضربة صاروخية أميركية في محيط جزيرة قشم"، في حين ذكرت وكالة تسنيم أن أحد مراسليها أفاد بتعرض مواقع في محيط قشم "للقصف بمقذوفات من العدو الأميركي".