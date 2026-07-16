هيئة أوكرانية: روسيا شنت 23 هجوما على الموانئ الأوكرانية في تموز

أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن روسيا شنت 23 هجوما على الموانئ الأوكرانية ونفذت 17 غارة على سفن مدنية في النصف الأول من تموز.وذكر متعاملون ومحللون أن الهجمات تسببت بتوقف جزئي في شحنات حبوب وشبه كامل في عمليات شراء حبوب في محطات الموانئ.