البيت الأبيض: ترامب لا يزال منفتحا على الدبلوماسية مع إيران

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال منفتحا على الدبلوماسية مع إيران، رغم تجدد الأعمال العدائية بين الجانبين.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي إن "الرئيس يحمّل (الإيرانيين) المسؤولية عندما ينكثون بالالتزامات التي تعهدوها تجاه الولايات المتحدة. لكنه في الوقت نفسه، يبقى دائما منفتحا على الدبلوماسية".



وعلى نحو ما يحصل منذ أيام، شنّت الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جولات جديدة من القصف على إيران استهدفت إحداها مساء الخميس محيط جزيرة قشم في مضيق هرمز، بحسب وسائل إعلام إيراني، فيما استهدفت إيران في المقابل دولا في المنطقة حليفة لواشنطن.