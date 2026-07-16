الجيش الأميركي يعلن شن ضربات جديدة على إيران

شنّت القوات الأميركية ضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منشور على "إكس"، أن الضربات التي بدأت في الساعة 18,00 ت.غ نُفّذت "لإضعاف إمكانات إيران العسكرية بشكل أكبر".