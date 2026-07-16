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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين مقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية
أخبار دولية
2026-07-16 | 15:00
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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين مقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية
ندد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بمقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية المحتلة من روسيا بضربة نفّذتها مسيّرة ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها.
واتّهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراء عملية قتله لكن كييف اعتبرت أن الاتهامات "لا أساس لها"، مشيرة الى أن موسكو فشلت في تقديم أدلة على صحة اتّهاماتها.
وقال رئيس الشركة الروسية الحكومية للطاقة الذرية "روسأتوم" أليكسي ليخاتشيف إن ألكسندر ياكوفليف قُتل عندما أصابت "مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية" مركبة خدمات قرب محطة الطاقة.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على "إكس" ليل الأربعاء، بأن غروسي "يدين هجوما غير مقبول على المحطة وإدارتها يمثّل تهديدا خطيرا للسلامة النووية".
ودعت الوكالة إلى "وضع حد فوري لكل الهجمات على المواقع النووية وموظفيها أو قربها".
من جهتها، حضّت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الوكالة على إدانة ما وصفتها بـ"جريمة القتل".
وقال ليخاتشيف في منشور على حساب "روسأتوم" في تلغرام إن ياكوفليف "كرّس حياته بكاملها للطاقة النووية ومات عمليا أثناء تأديته واجبه".
وأفاد بأن سائقا قُتل أيضا في الهجوم.
ولم يسبق لحسابات المحطة و"روسأتوم" على تلغرام أن أتت على ذكر ياكوفليف.
وعادة فإن مدير المحطة المعيّن من موسكو يوري شيرنيشوك، كبير المهندسين في المحطة سابقا، هو من يتحدّث علنا.
ورفضت الخارجية الأوكرانية الاتهامات، قائلة: "لم يجر تقديم أي تأكيد مستقل للرواية الروسية عن تورّط أوكرانيا ولا يمكن الوثوق بالمعلومات الصادرة عن هياكل الاحتلال الروسية".
وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في آذار 2022، بعد وقت قصير على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وتعد المحطة الأكبر في أوروبا وشكّلت سلامتها مصدر قلق متكرر على مدى النزاع المتواصل منذ أربعة أعوام.
ويتّبادل الطرفان مرارا الاتهامات بتنفيذ ضربات على المنطقة الواقعة في إنيرهودار على ضفاف نهر دنيبرو، خط المواجهة في تلك المنطقة.
أخبار دولية
رافايل غروسي
مقتل
كبير مهندسي
محطة زابوريجيا
أوكرانيا
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