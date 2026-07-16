رئيس الوزراء العراقي يعقد مباحثات مع شركة شيفرون الأميركية

عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، في مقر شركة شيفرون كوربوريشن الأميركية، جلسة مباحثات مع رئيس الشركة مارك نيلسون ومجلس إدارتها، بحضور وزير النفط، وزير الكهرباء، رئيس هيئة المستشارين، عدد من المستشارين والسفير العراقي لدى واشنطن.



ودعا الزيدي الشركة الى توسعة وتسريع عملها في العراق، من أجل الوصول الى هدف استراتيجي تتبناه الحكومة يتمثل في رفع إنتاج النفط الخام، وتوسعة قدرات العراق في مجال تصفية وتكرير المنتجات، وتمكين القطاع النفطي من تعدد منافذ التصدير.



وأكد استعداد الحكومة تهيئة الأرض اللازمة والموافقات والتسهيلات الضرورية لإنشاء مجمعات لتكرير النفط، وباقي البنى التحتية للصناعات الكيمياوية، ورفع مستويات إنتاج الغاز، ونقل التكنولوجيا المتقدمة الى العراق في هذه المجالات من أجل اختصار الوقت.



وجدد الزيدي عزم الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية المثلى لعمل الشركات الدولية في العراق واسهامها في خلق فرص العمل، بما يعزز قوة الاقتصاد العراقي ويرفع مستوى معالجات التحديات.



من جانبه، أشار نيلسون الى رغبة شركة شيفرون بالاستثمار في الحقول الجنوبية العراقية، ومشاريع مد الأنابيب الناقلة الى الموانئ الإقليمية، ومنشآت التخزين فيها، وتكثيف العمل لاختصار المدد الزمنية للتنفيذ.