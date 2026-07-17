الجيش الأميركي: إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران

أعلن الجيش الأميركي في وقت متأخر من يوم الخميس أنه أكمل أحدث موجة من الهجمات على إيران، والتي نفذت بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، لتكون بذلك الليلة السادسة على التوالي التي تشهد غارات أميركية.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "أطلقت القوات الأميركية، باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية، ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية".