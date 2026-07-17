فنزويلا: ارتفاع عدد قتلى الزلزالين إلى 4930

أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا اليوم الخميس أن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين هزا البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 4930 قتيلا.



وبحسب الأرقام التي ذكرها رودريجيز، ظل عدد المصابين جراء الزلزالين اللذين وقعا في 24 حزيران دون تغيير عند 16740، في حين لا يزال 17907 أشخاص بلا مأوى. وارتفع عدد المقيمين في الملاجئ إلى 21210.