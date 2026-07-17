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الكويت تتصدى لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية" وإطلاق صفارات الإنذار في البحرين
أخبار دولية
2026-07-17 | 00:27
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الكويت تتصدى لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية" وإطلاق صفارات الإنذار في البحرين
أعلن الجيش الكويتي الجمعة، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في حين دوت صفارات الإنذار في البحرين، وذلك عقب شنّ الولايات المتحدة موجة غارات جوية جديدة على إيران.
وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان بأن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم"، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات نتيجة لاعتراضات جوية.
من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن إيران نشرت طائرات مسيرة في الكويت لاستهداف "مواقع انتشار القوات الأميركية ومراكز الدعم اللوجستي للجيش الأميركي الإرهابي وقاتل الأطفال".
وشنّت طهران سلسلة من الضربات ضد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بعد أن اتهمت واشنطن باستهداف مطار ومحطة سكك حديدية وجسرين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
وقالت إن "الهجمات جاءت ردا على جرائم العدو المتغطرس وانتقاما لدماء شهداء الوطن".
كما أبلغت البحرين وقطر عن وقوع هجمات في وقت مبكر الجمعة.
وأطلقت البحرين صفارات الإنذار وحضت المواطنين والمقيمين على التوجه لأقرب مكان آمن، وفقا لوزارة الداخلية، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية باستهداف طهران لمرابض مروحيات وطائرات إستطلاعية أميركية في قاعدة الصخير بالبحرين "بواسطة طائرات مسيّرة هجومية من طراز آرش".
وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع أنها تصدت لـ"هجمة صاروخية"، وذلك بعد أن أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة الدوحة بسماع دوي عدة انفجارات.
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