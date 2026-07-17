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الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قاعدة العديد الأميركية في قطر
أخبار دولية
2026-07-17 | 07:32
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الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قاعدة العديد الأميركية في قطر
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف أنظمة رادار وطائرات عسكرية أميركية في قاعدة العديد الجوية في قطر، ردا على الضربات الأميركية التي استهدفت إيران ليلا.
وقال الحرس في بيان: "استكمالا لعملية الرد بالمثل التي نفذها الليلة الماضية مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية (...) وبهدف تأديب المعتدي ومعاقبة الجيش الأميركي قاتل الأطفال، نُفِّذ هجومٌ عنيف ومباغت على القاعدة الجوية الأميركية في العديد بقطر، جرى خلاله تدمير منظومة رادار بعيدة المدى وطائرات أميركية استراتيجية عدة للتزوّد بالوقود بشكل كامل".
أخبار دولية
الحرس الثوري الإيراني
قاعدة العديد الأميركية
قطر
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