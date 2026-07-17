آندي بورنم زعيما لحزب العمال البريطاني تمهيدا لتوليه رئاسة الوزراء

صادق حزب العمّال الحاكم في بريطانيا على انتخاب السياسي المخضرم آندي بورنم رئيسا جديدا له بالتزكية، تمهيدا لتولّيه رئاسة الحكومة.



وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب إنه "في غياب أيّ مرشّح آخر أهل للترشّح، يشرّفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمّال هو آندي بورنم".