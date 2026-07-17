تحذير من تسونامي بعد الزلزال في جنوب المكسيك

أصدرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذيرا من حصول تسونامي، بعدما ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات جنوب المكسيك قرب حدودها مع غواتيمالا، على المحيط الهادئ.



وشعر سكان ولايتي شياباس وأوكساكا المكسيكيتين بالزلزال في شكل ملحوظ، وكذلك سكان غواتيمالا والسلفادور.



ولم تُعلن السلطات حتى الآن وقوع إصابات.