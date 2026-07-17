الجيش الأميركي: دمرنا برج مراقبة في ميناء إيراني

أعلن الجيش الأميركي أنه دمر برج المراقبة في ميناء شهيد كلانتري في تشاه بهار بإيران أمس الخميس.وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها على منصة إكس أن البرج كان جزءا من شبكة مراقبة بحرية على طول ساحل خليج عُمان، يستخدمها الحرس الثوري لتتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.