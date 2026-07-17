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رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة

أخبار دولية
2026-07-17 | 13:33
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رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة
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رئيس الحكومة العراقي يشارك في مؤتمر للأعمال بواشنطن... براك: ما نشهده اليوم إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الاستراتيجية بالمنطقة

تعزيزاً للتقارب بين واشنطن وبغداد، شارك رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي في مؤتمر للأعمال في واشنطن، نظمته غرفة التجارة الأميركية، وفيه أبدى حرصه على عرض الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في العراق. 

وسمع الزيدي من رجال أعمال وممثلي شركات ومؤسسات تمويل ومصارف أميركيين رغبة في الشراكة الفعالة مع العراق.

وخلال المؤتمر، أشار المبعوث الأميركي توم براك الى أن ما نشهده اليوم، هو إعادة تموضع منظومة الأمن والشراكات الإستراتيجية في المنطقة.  

أخبار دولية

علي الزيدي

العراق

واشنطن

توم براك

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