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دخان حرائق الغابات يغطّي مدنا أميركية قبيل نهائي كأس العالم

أخبار دولية
2026-07-17 | 14:10
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دخان حرائق الغابات يغطّي مدنا أميركية قبيل نهائي كأس العالم
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دخان حرائق الغابات يغطّي مدنا أميركية قبيل نهائي كأس العالم

أدت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات، زحفت جنوبا من كندا، إلى إطلاق تحذيرات جديدة بشأن تدهور جودة الهواء في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم المقررة الأحد بالقرب من نيويورك.
     
وباتت مؤشرات جودة الهواء في مدينتي ديترويت وشيكاغو ضمن نطاق "الخطر"، وأفاد موقع التتبع "آي كيو إير" بأنهما المدينتان الأكثر تلوثا في العالم.
     
وأدى تحرك الرياح جنوبا إلى تضرر العاصمة واشنطن بشدة أيضا، حيث سجلت ثاني أعلى مستوى على المؤشر ضمن فئة "غير صحي للغاية"، وهي المرحلة التي تحث فيها السلطات السكان على تجنب الأنشطة الخارجية غير الضرورية.
     
وفي نيويورك وولاية نيوجيرسي المجاورة، حيث ستقام المباراة النهائية الأحد في ملعب مكشوف، صارت الظروف الجوية "غير صحية"، بعد أن أدى الضباب الدخاني الخميس إلى جعل أفق مانهاتن بالكاد مرئيا.
     
وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم لكرة القدم، في إيجاز صحافي إن منظمي البطولة "يراقبون الوضع من كثب".
     
وحذّر الخبراء في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن الدخان قد يزداد كثافة خلال الليل وحتى صباح السبت.
     
وقال الخبير في الهيئة بيتر مولينكس لوكالة فرانس برس: "ما سنبدأ في رؤيته هو عودة الرياح الشمالية الغربية فوق منطقة البحيرات العظمى، حيث ستحمل هذه الرياح جزءا من ذلك الدخان وتدفعه نحو منطقة الشمال الشرقي".
     
لكنه أوضح أن التوقعات لا تشير إلى أن جودة الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة الأحد ستكون سيئة بالقدر الذي شهدته المنطقة خلال الأسبوع.
     
وقال إنه خلال المباراة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين "من غير المتوقع أن نرى كثافة الدخان الشديد الذي نراه حاليا"، حتى وإن استمرت الأجواء الضبابية.
     
وأضاف: "لا أعتقد أن لهذا الأمر القدر نفسه من التأثير الذي قد يحدثه لعب مباراة في الوقت الراهن".
     
وأشار الخبير في خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي، مارك بارينغتون، إلى أن هطول الأمطار خلال نهاية الأسبوع قد يساعد أيضا في تخفيف حدة الدخان.
     
وقال لوكالة فرانس برس: "علينا فقط أن نرى ما إذا كانت تلك الحرائق ستستمر بالنطاق نفسه".
     
 

أخبار دولية

دخان

حرائق

الغابات

كندا

كأس العالم

نيويورك

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