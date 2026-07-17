8 شهداء في غارة إسرائيلية قرب سوق في غزة

أفاد مسؤولون صحيون في غزة بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ثمانية أشخاص قرب سوق في وسط القطاع، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "خلية إرهابية".



وأعلن الدفاع المدني أن ثمانية أشخاص استشهدوا في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، فيما أكد مستشفى العودة تلقي جثامين الضحايا، كما استقبل 22 جريحا جراء الغارة.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ الضربة وقعت أثناء موكب تشييع.



وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربة. وقال: "قبل قليل، ضرب الجيش الإسرائيلي خلية "إرهابية" تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في وسط قطاع غزة".



وأضاف أنّ "الجيش على علم "بالادعاءات" التي تفيد بتعرّض العديد من الأفراد غير المتورّطين للأذى نتيجة الغارة. وتجري مراجعة نتائج هذه الغارة".



وكذلك، أفاد الدفاع المدني في القطاع ومستشفيات، بمقتل خمسة أشخاص آخرين في غارات إسرائيلية متفرّقة الجمعة.



ومن بين الشهداء، امرأتان والرجل الذي استُشهد ثمانية أشخاص أثناء تشييعه في النصيرات.