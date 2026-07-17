إعلام عراقي رسمي: توقيع اتفاق مع ستارلينك للعمل داخل البلاد

أفادت وسائل إعلام عراقية رسمية نقلا عن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بأن العراق وقع اتفاقا رسميا مع شركة ستارلينك المملوكة لسبيس إكس لتشغيل خدماتها بشكل رسمي في البلاد.