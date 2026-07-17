الجيش الأميركي يعلن إطلاق موجة ضربات جديدة على إيران

أعلن الجيش الأميركي أنه ينفذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة إكس إن الضربات الجديدة بدأت "في الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش".



وأضافت أنها "تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".









