ليلة سابعة من الضربات الأميركية على إيران... وطهران ترد باستهداف قواعد عسكرية في الكويت والأردن والبحرين

واصلت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، حيث أفادت طهران بمقتل ثلاثة أشخاص وردت باستهداف قواعد عسكرية أميركية في الكويت والأردن والبحرين.



وكان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت الجمعة تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف "مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".



ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما "بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأميركية" واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ادعاء نفاه الجيش الأميركي.



كما أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استخدم صواريخ وطائرات مسيرة لإيقاف أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه أمام الملاحة.



في الأثناء، أعلن الجيش الأميركي في بيان على منصة اكس أنه استهدف "مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية" في إيران.



وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الضربات الأميركية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في محافظة هرمزغان في جنوب إيران.



وأعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية في الكويت والأردن والبحرين ردا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.



وأفاد التلفزيون الإيراني عبر تطبيق تليغرام بأن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري في الكويت ومباني مقرات ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى جسور اتصالات عدة.



وذكر أن إيران استهدفت خزانات وقود الجيش الأميركي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات بطائرات مسيرة.



وأعلن الجيش الإيراني أن طائرات إيرانية مسيّرة انقضاضية استهدفت حظائر الطائرات الأميركية ومواقفها في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، التي تُوصف بأنها "أحد أهم المراكز العملياتية واللوجستية للقوات الجوية والبحرية الأميركية في المنطقة".

