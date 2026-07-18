الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في الخرج وينبع

أصدر الدفاع المدني السعودي فجر اليوم، إنذارين مبكرين لمدينتي الخرج وينبع تحسبا لخطر محتمل، لكنه قال إن الخطر زال عن المدينتين من دون ذكر تفاصيل بشأن الخطر الذي أدى لإصدار الإنذارين.