حرائق غابات كندا تسمم أجواء المونديال... وترامب يلوّح برسوم جمركية جديدة على منتجاتها

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، معتبرا أنها مسؤولة عن تلوّث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة وصولا إلى المنطقة التي يقام فيها نهائي كأس العالم لكرة القدم الأحد في محيط نيويورك، بفعل الحرائق المستعرة في غاباتها.



وقد تسبّب دخان كثيف يتأتى من كندا ومن شمال مينيسوتا بإنذارات بشأن نوعية الهواء في أنحاء الولايات المتحدة كافة.



وأحصي السبت 950 حريقا نشطا في كندا، حرائق كثيرة منها لم يسيطر عليها بعد في أونتاريو (الشرق)، بحسب أحدث أرقام المركز المتعدد الخدمات لحرائق الغابات في كندا (سي آي اف اف سي).



وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الجمعة: "تتعرض الولايات المتحدة لغزو غير مبرر من هواء قذر وملوّث وغير صحي، جودته خطيرة وغير مقبولة على الإطلاق"، مضيفا: "سأتصل برئيس الوزراء خلال اليوم لأعرف ما الذي سيفعلونه في هذا الصدد".



وهدّد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الكندية على خلفية "إهمال متعمّد"، متّهما الكنديين بأنهم "لا يتعاملون كما ينبغي" مع الحرائق ولا يقومون "بالعمليات الأساسية لصون الغطاء الحرجي والتخلّص من المخلّفات" النباتية، ما من شأنه الحدّ من خطر حدوث حرائق حرجية.



واعتبرت وزيرة إدارة الطوارئ الكندية إليانور أوجيفسكي من جهتهاK أن كندا والولايات المتحدة "على تواصل مستمرّ"، مذكّرة بـ"تاريخ طويل من التعاون في مجال مكافحة الحرائق الحرجية" بين البلدين. وقد استثمرت كندا 12 مليار دولار في حماية الغابات والوقاية من الحرائق منذ 2020.



وباتت ديترويت التي يلفّها ضباب صفراوي كثيف المدينة الأكثر تلوّثا في العالم جراء الدخان، وفق موقع التتبع "آي كيو إير". وواشنطن وشيكاغو ليستا بعيدتين عن مستوى التلوّث هذا، وقد دعا مسؤولون السكان إلى عدم مغادرة الأماكن المغلقة لغير الضرورة.



ويلقي هذا التلوّث بظلاله على المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تتواجه فيها الأرجنتين وإسبانيا الأحد في ملعب مكشوف في نيوجيرسي.