اندلاع حريق في محطة كهرباء بالكويت عقب هجوم إيراني

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم السبت إن حريقا اندلع في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني.وأشارت إلى أنه تم فصل عدد من وحدات التوليد كإجراء احترازي حفاظا على سلامة المحطة واستقرار الشبكة.وذكرت الوزارة أنه جرى تفعيل خطط الطوارئ مع مواصلة أعمال الإطفاء والإصلاح.