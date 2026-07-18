توقيف 119 شخصا في تركيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

أوقف 119 شخصا في تركيا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في عملية نفذت في أنحاء مختلفة من البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان السبت.



وجاء في البيان أن "119 مشتبها به أوقفوا في عملية نفذت في 30 محافظة استهدفت تنظيم داعش"، من بينها اسطنبول (شمال غرب) وأنقرة (وسط) وأضنة (جنوب).



وأوقف هؤلاء بشبهة انتمائهم للتنظيم والترويج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتمويله بواسطة "جهات على صلة بالتنظيم الإرهابي وجمعيات تدّعي أنها خيرية".