إيران: واشنطن انتهكت مذكرة تفاهم إسلام آباد وطهران علّقت التزاماتها

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي أنّ "الولايات المتحدة انتهكت كلّ التزاماتها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد"، مشدّدًا على أنّ "طهران بدورها أوقفت كلّ التزاماتها بها".



وقال أبادي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانيّة: "كنّا في مرحلة التفاوض، ولكن للأسف قام الأميركيّون أنفسهم بانتهاك التزاماتهم بموجب مذكرة التفاهم، وارتكبوا هذه الأعمال العدوانية"، معتبرًا أنّ "ما نواجهه الآن هو الدفاع عن الوطن بشكل حازم، وقد تلقى الأميركيّون هذه المرة ردهم حتى الآن، مما يثبت أن هذه الأعمال العدوانية لن تؤدي إلى أي نتيجة".