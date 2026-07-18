إيران تعلن قصف مواقع عسكرية أميركية في الخليج ردا على استهداف متكرر لأراضيها

شهدت المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا بعدما شنت إيران السبت هجمات استهدفت عدداً من المواقع العسكرية الأميركية في الكويت والأردن والبحرين، ردا على القصف الأميركي المتكرر لأراضيها.



وأفاد التلفزيون الإيراني على تطبيق تلغرام بأن القوات الإيرانية استهدفت في الكويت مستودع ذخيرة في قاعدة الأديرع ومباني مقار ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم وعدة جسور اتصالات، إضافة إلى استهدافها قاعدة جوية أميركية في البحرين.



وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرّض موقع في القطاع النفطي السبت لهجمات إيرانية متكررة، ما أسفر عن إصابات وخسائر مادية جسيمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وأعلنت السلطات الكويتية أن فرق الإطفاء تكافح حريقين في موقعين لم تحددهما، اندلعا جرّاء الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى إصابة عدد من عناصرها.



وكانت قد أعلنت تَعرُّض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني واندلاع حريق فيها. ويُعد هذا ثاني استهداف لمحطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه خلال يومين، وذلك غداة تعرض إحدى محطاتها لهجوم أسفر عن اندلاع حريق وأضرار في مرافقها ووحداتها.



وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان "في ظل الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت؛ تعرضت محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم معادٍ أسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية".

