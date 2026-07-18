خامنئي: نقض مذكرة التفاهم أثبت مجدداً أن توقيع الرئيس الأميركي لا قيمة له

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في رسالة نقلتها وكالة "تسنيم"، أن نقض مذكرة التفاهم مع إيران يثبت مجدداً أن "توقيع رئيس الولايات المتحدة لا قيمة له ولا مصداقية"، وان لدى الشعب الإيراني دروسا لا تُنسى للعدو الأميركي.







وقال إن "الشعب الإيراني العزيز وجبهة المقاومة يمتلكان للعدو الأميركي دروسا لا تُنسى، وقد أظهرت بطولات مجاهدي الإسلام وشهامة أبناء المنطقة الجنوبية الشجعان في هذه الأيام نماذج من تلك الدروس"، معتبراً أن واشنطن تواصل انتهاج "سياسة الهيمنة ونقض العهود".







ودعا خامنئي إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتجنب الانقسامات والخلافات السياسية، مشدداً على ضرورة دعم المسؤولين والحفاظ على تماسك البلاد في مواجهة العدو الأميركي.







كما أشاد بالمشاركة الواسعة في تشييع والده ب"شهيد إيران"، معتبراً أنها جسدت تماسك الشعب الإيراني وولاءه، وموجهاً الشكر للمشاركين وللمؤسسات المدنية والعسكرية والجهات التي ساهمت في تنظيم مراسم التشييع.