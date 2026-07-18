ممداني يقول إنه يدرس توقيف نتانياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني خلال مقابلة نشرت السبت أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد قريبا، ما أثار انتقادات حادة من معسكر بنيامين نتانياهو.



وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتانياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وُجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات".



وأضاف المسؤول اليساري الذي وصف إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري"، "هذا رأي يتبناه الكثيرون، فقط بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية".



لكن ممداني أقر بأنه ليس متأكدا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيرا إلى أنّه يناقش الأمر مع الفريق القانوني للمدينة.



وقال "مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله".