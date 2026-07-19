الجيش الأميركي يقول إنه استهدف قوات الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم على جنوده في الأردن

قال الجيش الأميركي الأحد إنه أنهى الليلة الثامنة على التوالي من القصف على إيران وإنه استهدف الوحدات المسؤولة عن القصف الذي أدى إلى مقتل اثنين من جنوده في الأردن.



وجاء في بيان للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن الجيش الأميركي قصف أهدافا عسكرية إيرانية من بينها "قوات الحرس الثوري التي شنّت هجمات على أفراد من القوات الأميركية في الأردن في السابع عشر من تموز".