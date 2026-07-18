زيلينسكي يلمح إلى تغييرات محتملة في الجيش مع تواصل الاحتجاجات

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إلى تغييرات محتملة في الجيش، فيما هزت احتجاجات نادرة في زمن الحرب، البلاد لليوم الثالث رفضا لاستقالة وزير الدفاع.



وقدم ميخايلو فيدوروف (35 عاما)، وهو وزير قاد جهود استخدام الطائرات المسيّرة والإصلاح العسكري، استقالته في وقت سابق من هذا الأسبوع في إطار تعديل وزاري مثير للجدل أجراه زيلينسكي.



وجاءت التظاهرات تزامنا مع عقد الرئيس اجتماعات استمرت يومين مع كبار القادة العسكريين، وسط تكهنات إعلامية بأنه قد يبحث عن بديل لقائد الجيش أولكسندر سيرسكي.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي "كانت هناك مشاورات كثيرة أمس واليوم. بالطبع أسمع ما يقوله الناس"، مضيفا أنه تحدث مع كل من سيرسكي وفيدوروف.



وأضاف "ستتم بلورة قرارات تتعلق بالجيش".



في كييف، شاهد مراسل لوكالة فرانس برس متظاهرين يصفقون ويقرعون لافتات من الورق المقوى التي أصبحت رمزا لاحتجاجات مناهضة للحكومة في الصيف الماضي، وهم يهتفون "عار" و"فيدوروف".



وفي أول رد فعل له على الاحتجاجات، كتب فيدوروف على تطبيق تلغرام "أشكركم على الأمل".