حصيلة حريق حانة في بانكوك ترتفع إلى 34 قتيلا

ارتفعت حصيلة حريق وقع في حانة في بانكوك الأسبوع الماضي إلى 34 قتيلا، بعد وفاة شابة في العشرين من العمر الأحد متأثّرة بجروحها، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.



والأحد الماضي، حوصر عشرات الأشخاص وسط ألسنة اللهب والدخان أثناء حفل موسيقي في حانة ومطعم "رونغ بير نا لات فراو" في شمال العاصمة التايلاندية.



وكشف تشريح الجثث أن أغلبية الضحايا توفوا إثر التسمّم بأول أكسيد الكربون وحمض الهيدروسيانيك بعد استنشاق دخان الحريق، فيما قضى آخرون متأثرين بحروق خطرة.



ويعمل المحققون على تحديد الأسباب وراء الحريق ومعرفة لماذا كان بهذه الشدّة. وعثر على جثث ضحايا كثيرين بالقرب من المراحيض وتتساءل السلطات إن كانت مخارج الطوارئ قد بقيت مقفلة.



وقال خبير في أمن المباني في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس إنه يبدو أن الحانة لم تكن لديها أنظمة السلامة اللازمة لاستقبال جمهور كبير في حفل موسيقي.



وأعلنت السلطات عن نيتها تفتيش ألف مطعم ومقهى وحانة في بانكوك في الأسابيع المقبلة.